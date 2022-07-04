Тони Надаль: «Кириос раздражает, провоцирует, и это может сводить соперников с ума. Но меня очень удивило, что Циципас не удержал себя в руках»

заявил, что виноват в конфликте с на . Он посвятил этому колонку для El Pais – и половину текста рассуждал об этичности подачи с руки, которую использовал Кириос.

«Были случаи, когда я критиковал австралийца за грубость, неспортивное поведение, срывы и оскорбительные комментарии. Но сейчас я считаю, что в случившемся на корте виноват грек.

Да, Кириос раздражает, провоцирует, и это может сводить соперников с ума. Но меня очень удивило, что теннисист уровня пятой ракетки мира и одного из претендентов на титул, не смог удержать себя в руках.

Те из нас, кто посвятил себя теннису, прекрасно знают, что исход матча во многих случаях определяется несколькими мячами. Очевидно, что Циципас навредил себе. Ему не хватило опыта таких ситуаций, он не справился с эмоциями и нервами».

Цирк Кириоса и Циципаса: ругань, споры о дисквалификации, удары в тело и обвинения в буллинге. А еще – отличный теннис

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