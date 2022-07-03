Швентек о поражении на «Уимблдоне»: «У меня не было никаких идей. Я не сдалась, но просто не знала, что делать»

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» прокомментировала первое поражение за 38 матчей. Его нанесла в третьем круге «Уимблдона» француженка Ализе Корне (4:6, 2:6).

«В этом сезоне я стала играть агрессивнее. Мне было очень удобно проявлять инициативу и действовать на опережение. Но сейчас я не могла контролировать мяч. Поэтому пришлось немного сбавить обороты.

Отчасти я просто тащила, что иногда было даже полезно. Я играла так с 0:3 в первой партии. Но во втором сете я несколько раз попыталась снова ускориться, но не получилось. Не удалось вернуть стабильность. Когда играешь агрессивно и внезапно меняешь стиль, нелегко ее сохранить. Да, поэтому я немного растерялась.

Обычно, когда я отыгрываюсь, у меня есть план, и я знаю, что нужно изменить. Сейчас я не знала, что изменить, и была растеряна.

На траве все происходит так быстро. Нельзя играть с верхним вращением, периодически просто тащить и надеяться, что стабильность принесет плоды.

Сейчас у меня не было никаких идей. Я не сдалась, но просто не знала, что делать, надеялась, что игра пойдет, но много ошибалась. Мне даже не хотелось снова злиться, потому что я была немного выбита из колеи на тренировочной неделе и во втором круге. Я не думала, что это поможет. Я правда не знала, что делать. Вот и все.

В этом сезоне столько всего сложилось, что, по-моему, все возможно. Конечно, я не была так уверена в себе, как на других покрытиях. Возможно, в этом тоже причина и мне предстоит изменить подход в следующем году.

Да, перед травяным сезоном я верила, что этот год получится другим, потому что я в целом много работала и думала, что это может сказаться и здесь.

Я немного разочарована, поэтому не знаю, стоит ли вообще надеяться. Возможно, проще расслабиться и понаблюдать, что принесет мне трава».

Невероятно – Швентек проиграла впервые с февраля. Ее серия из 37 побед была пятой в истории

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе