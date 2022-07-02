Швентек о поражении на «Уимблдоне»: «Я себя даже не ругаю. Это логично – если не получалось на тренировках, то не получится и в матчах»

Первая ракетка мира прокомментировала первое поражение с февраля. В третьем круге она проиграла – 4:6, 2:6. Прервалась ее серия из 37 побед.

«Обычно я себя критикую. Но тут я знаю, как чувствовала себя перед матчами, как чувствовала себя на тренировках. Скажем так, у меня не было ощущения, что я в лучше форме. Так что я понимала, что такое возможно. Может быть, это неправильный настрой, но он был таким.

Я многое перепробовала, чтобы лучше чувствовать себя на траве, но ничего не получилось. Поэтому я даже себя не ругаю. Это логично – если не получалось на тренировках, то не получится и в матчах».

Невероятно – Швентек проиграла впервые с февраля. Ее серия из 37 побед была пятой в истории

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