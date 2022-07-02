Корне о том, что прервала 37-матчевую серию побед Швентек: «Это напоминает мою победу над Сереной восемь лет назад на этом же корте»

Француженка Ализе Корне прокомментировала победу над в третьем круге – 6:4, 6:2. Она прервала 37-матчевую серию побед первой ракетки мира.

«У меня нет слов. Это напоминает мою победу над Сереной восемь лет назад на этом же корте. Это мой везучий корт.

Должна сказать, что я огромная поклонница Иги. Она такая талантливая, потрясающая теннисистка и лицо женского тенниса. Для меня большая честь, что я ее обыграла.

Я живу и тренируюсь ради таких матчей, это меня мотивирует. И я верю, что способна победить.

Она выиграла 37 матчей подряд, но если где ее и можно победить, то на траве, где ей чуть менее комфортно, чем на других покрытиях. Так что я верила изо всех сил, была сосредоточена. И со мной была лучшая команда и лучшие болельщики.

Сейчас я провожу один из лучших сезонов в карьере. Получаю удовольствие от игры и хорошо чувствую себя физически – более-менее. И спустя восемь лет после первого попадания во вторую неделю я все еще мотивирована, огонь во мне еще горит».

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