Корне о победе над Швентек: «Говорила себе, что в итоге кто-то должен прервать эту серию, так почему не я?»

прокомментировала победу над №1 (6:4, 6:2). Француженка прервала ее беспроигрышную серию из 37 матчей, которая началась в феврале.

«Я говорила себе, что в итоге кто-то должен прервать эту серию, так почему не я?

Я подумала, что здесь у меня лучший шанс это сделать. Возможно, это ее самое нелюбимое покрытие.

Я с самого начала верила в себя. Я немного раскованнее в роли андердога. Я думаю, что мне нечего терять, и именно тогда я опаснее всего. Мои удары свободнее, я лучше играю с задней линии. Не знаю, нет никаких мешающих мыслей.

Она сделала в этом году что-то нереальное, и я не могу поверить, что именно я прервала эту серию».

Невероятно – Швентек проиграла впервые с февраля. Ее серия из 37 побед была пятой в истории

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