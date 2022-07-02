Корпач заразилась коронавирусом. Вчера она выложила фото с Надалем

Тамара Корпач объявила, что заразилась коронавирусом после участия в «Уимблдоне».

«К сожалению, я не сыграю на турнире WTA 125 в Контрексвиле – я сдала положительный тест на ковид 😔.

К сожалению, симптомы есть. У меня была очень высокая температура, боль в горле и сильная головная боль, какой у меня никогда не было. Я проведу дома на карантине ближайшие несколько дней.

Надеюсь, я быстро поправлюсь и вернусь на корт как можно скорее🙏🏼», – написала Корпач.

Отметим, что вчера Корпач выложила в соцсети фото с Рафаэлем Надалем и Джоном Изнером. Ранее испанец близко контактировал с Маттео Берреттини, который одним из первых сдал положительный тест на коронавирус перед «Уимблдоном».

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