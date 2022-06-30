Корпач о том, что Тан снялась с пары после победы над Сереной: «Мы с Армони разобрались во всех недопониманиях и извинились друг перед другом»

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Тамара Корпач рассказала, что у нее больше нет разногласий с Армони Тан. Накануне немка раскритиковала Тан за снятие с парного «Уимблдона», где они должны были выступить вместе.

«Мы с Армони поговорили и разобрались во всех недопониманиях. Она рассказала о своей травме, и мы уже извинились друг перед другом. Поэтому я удаляю свое предыдущее сообщение, касающееся этой ситуации. И я прошу не писать ей плохие комментарии, не хочется, чтобы она получала оскорбления! Надеюсь на ваше понимание!» – написала Корпач в сторис.

Тан, во вторник обыгравшая Серену Уильямс, сегодня встретится во втором круге с Сарой Соррибес-Тормо.

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