Тан о примирении с Корпач после снятия с пары: «Она извинилась за то, что написала пост сгоряча. Нет проблем. Она злилась, но это жизнь»

Армони Тан рассказала о примирении с Тамарой Корпач.

На Тан должна была играть с Корпач в паре, но снялась из-за травмы бедра после того, как победила . Немка написала недовольный пост в инстаграме, однако на следующий день сказала, что они с Тан помирились.

«Я знала, потому что кто-то прислал мне этот пост, иначе я бы и не узнала, потому что сейчас не сижу в соцсетях. Моя партнерша была расстроена, но я ей объяснила, что не хочу выходить на корт, играя на 10% своих возможностей, особенно если нас ждут 100-процентные парницы.

Нет смысла выходить на корт, если не можешь выложиться по максимуму. Она даже попросила меня выйти на корт и посмотреть, как пойдет, но я не хотела. Утром я получила от нее сообщение с извинениями за то, что она написала это сгоряча. Нет проблем. Она злилась, но это жизнь. Утром она извинилась за свой пост, послала мне сообщение, но я не люблю такие сцены, поэтому не ответила».

Также Тан рассказала, как чувствовала себя после матча с Уильямс.

«Мне было очень плохо, я с трудом поднималась по лестнице, потому что сильно болело бедро. Я сходила к физиотерапевту , который посоветовал не играть пару, потому что может стать хуже. Я принимала противовоспалительные, чтобы справиться, было сложно, но я сказала себе, что это шанс сыграть второй круг и выйти в третий на «Большом шлеме».

В третьем круге Тан поборется с Кати Болтер.

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