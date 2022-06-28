Берреттини снялся с «Уимблдона» из-за ковида. Прошлогодний финалист взял два титула на траве перед турниром

Прошлогодний финалист Маттео Берреттини снялся с «Уимблдона» перед матчем первого круга против Кристиана Гарина.

«С разбитым сердцем объявляю, что не смогу выступить на «Уимблдоне» из-за положительного теста на ковид.

У меня были симптомы гриппа, и последние несколько дней я был на самоизоляции. Несмотря на то, что симптомы не были серьезными, утром я сдал еще один тест, чтобы не подвергать опасности моих коллег и других людей, имеющих отношение к турниру.

У меня нет слов, чтобы описать то разочарование, которое я испытываю. Моя мечта на этот год разбита, но я вернусь сильнее», – написал Берреттини.

Итальянец выиграл турниры в Штутгарте и Лондоне перед «Уимблдоном».

Ранее из-за ковида с турнира снялся Марин Чилич.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе