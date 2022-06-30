«Рада, что твоя травма так быстро прошла». Корпач обратилась к Тан после выхода в третий круг «Уимблдона»

Немка Тамара Корпач обратилась к Армони Тан, которая сегодня обыграла и вышла в третий круг .

Корпач должна была играть с Тан в паре, но та снялась из-за травмы бедра после того, как победила . Немка написала недовольный пост в инстаграме, однако на следующий день сказала, что они с Тан помирились.

«Поздравляю с победой над еще одной отличной теннисисткой. Потрясающая неделя!

Я рада, что твоя травма так быстро прошла.

Удачи в следующем круге.

Это не сарказм!» – написала Корпач.

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