Кириос о Большой тройке и Серене: «Это самородки. Пока они играют, мы должны радоваться и наслаждаться, потому что их время в спорте практически истекло»

Ник Кириос прокомментировал возвращение Серены Уильямс в тур. Американка выступит по wild card в Истбурне и на «Уимблдоне».

«Это здорово. Чем дольше эти легенды… Думаю, люди всегда воспринимают [успехи] спортсменов как должное.

Роджер [Федерер], Рафа [Надаль], Новак [Джокович], Леброн [Джеймс], Серена [Уильямс] – это самородки. И каждый из них потрясающий.

Думаю, пока они играют, мы должны радоваться и наслаждаться, потому что их время в спорте практически истекло.

Так что удивительно видеть, как Серена снова играет и участвует в крупнейшем турнире в мире. Мне кажется, это отличный пример того, что каждый игрок должен сыграть на «Уимблдоне», а не думать об очках.

В детстве ты хочешь выиграть «Уимблдон», хочешь хотя бы сыграть на нем. Каждый, кто следит за теннисом, знает, что такое «Уимблдон». О нем знают даже те, кто далек от тенниса. Так что пример Серены замечательный. Конечно, она уже не беспокоится о рейтинге, я понимаю, но все-таки все должны сыграть на «Уимблдоне», если есть такая возможность».

Кириос считает себя спасителем тенниса, но его популизм уже надоел. Он бьет рекорды по штрафам, но зрители хотят не этого

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