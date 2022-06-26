Серена Уильямс: «Я всегда была болельщицей Рафы. Назвала в честь него собаку»

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» прокомментировала то, что в этом году взял 22-й титул.

«Он уже много всего сделал в 2022-м. Он был занят.

Я всегда была болельщицей Рафы. Назвала в честь него собаку. Он такой милый. Я скучаю по своему щеночку.

Я всегда болею за Рафу. Он вдохновляет тем, чего добился в этом сезоне и чего еще может добиться».

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