Джокович о Надале: «Снимаю перед ним шляпу. Очень уважаю то, что он делает, чтобы укрепить свое наследие на корте»

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20-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович прокомментировал достижения Рафаэля Надаля в этом сезоне. Испанец выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос» и довел количество ТБШ до 22.

«Во второй половине прошлого сезона он перенес операцию и сразу после нее выиграл «Большой шлем». Конечно, это впечатляет. И этой победой он побил рекорд. А потом повторил все на «Ролан Гаррос», где исторически выиграл больше всего титулов. 

Я снимаю перед ним шляпу из-за всего, что он достиг, что он продолжает делать на корте. Он всегда борется. Потрясающий чемпион. И хотя я один из его главных соперников, я очень уважаю то, что он делает, чтобы только укрепить свое наследие на корте».

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