Джим Курье: «Медведев всегда выражает свое мнение, и в этом есть что-то волшебное»

Четырехкратный чемпион турниров «Большого шлема» прокомментировал отношения со зрителями. После финала Australian Open Медведев сказал, что его разочаровала антипатия трибун.

«Не всем нужно, чтобы все их любили. Медведев совершенно не против того, что некоторые его не любят.

И мне в нем это нравится. Он настоящий, не отполированный, не обученный общению с медиа. Он всегда выражает свое мнение, и в этом есть что-то волшебное».

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