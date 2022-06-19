Медведев о разнице в призовых на турнирах ATP и WTA 500: «Я был бы рад, если бы чемпионка Берлина получила миллион»

Первая ракетка мира прокомментировал, что призовые турнира 500 в Галле в несколько раз выше, чем на турнире 500 в Берлине.

«Я помню, Рафа как-то говорил об этом в Барселоне в 2019 году, где я дошел до финала.

Если честно, это вопрос либо к президенту WTA, либо к турниру в Берлине. Я понятия не имею, почему там такие маленькие призовые. Связано ли это с телевидением или со спонсорами, я не знаю. Я был бы рад, если бы они в Берлине получили больше, чем мы здесь. Так что у меня нет правильного ответа.

Вообще я заговорил о Рафе – не помню его точные слова. Мне не так часто задают этот вопрос, поэтому я не против ответить, а он, по-моему, сказал, что устал от этого вопроса и просто делает свою работу. И он точно сказал: «Если я получу больше, чем женщины, что ж, здорово для меня. Но что я могу сделать? Если они получат больше, тоже здорово, и я просто продолжу делать свою работу».

Я могу сказать то же самое. Я был бы рад, если бы чемпионка Берлина получила миллион. Я не против. Но я не знаю, почему так происходит».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе