Ига Швентек: «В прошлом году сказала Надалю, что проплакала весь вечер после его поражения. А он такой: «Это же просто матч»

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Двукратная чемпионка «Ролан Гаррос» Ига Швентек рассказала, чему может научиться у своего кумира Рафаэля Надаля.

«Тому, как спокойно он относится ко всему, что происходит вокруг него. Потому что многие игроки слишком сильно все анализируют. Мы считаем, что если проиграем, то все, у нас плохая жизнь.

А великие чемпионы принимают то, что могу проиграть. Даже в прошлом году, когда Рафа проиграл в полуфинале, я встретила его в гостинице и сказала, что весь вечер проплакала, потому что он проиграл. А он такой: «Это же просто матч. Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь».

Это звучит просто, но не у всех получается так к этому относиться. И когда он играет или когда Новак играет, иногда возникает ощущение, что они просто получают удовольствие от спорта. Да, у них возникают трудности, но они не думают о том, что творится вокруг».

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