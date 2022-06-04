Ига Швентек: «В прошлом году сказала Надалю, что проплакала весь вечер после его поражения. А он такой: «Это же просто матч»

Двукратная чемпионка рассказала, чему может научиться у своего кумира .

«Тому, как спокойно он относится ко всему, что происходит вокруг него. Потому что многие игроки слишком сильно все анализируют. Мы считаем, что если проиграем, то все, у нас плохая жизнь.

А великие чемпионы принимают то, что могу проиграть. Даже в прошлом году, когда Рафа проиграл в полуфинале, я встретила его в гостинице и сказала, что весь вечер проплакала, потому что он проиграл. А он такой: «Это же просто матч. Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь».

Это звучит просто, но не у всех получается так к этому относиться. И когда он играет или когда Новак играет, иногда возникает ощущение, что они просто получают удовольствие от спорта. Да, у них возникают трудности, но они не думают о том, что творится вокруг».

Ига Швентек – нереальная! Титул «Ролан Гаррос», 35 побед подряд – она в два раза лучше всех в туре

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе