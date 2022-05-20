Надаль о победной серии Швентек: «Очень за нее рад. Cейчас она выглядит неудержимой»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль прокомментировал игру Иги Швентек. Полька не проигрывает 28 матчей подряд.

«Она очень легко побеждает. Это довольно необычно и очень сложно. Я видел пару ее матчей, и кажется, что сегодня она еще сильнее, чем тогда.

О ее прогрессе говорят результаты. Когда кто-то выигрывает столько матчей подряд, это всегда что-то особенное. Очень за нее рад. Она очень свежая, натуральная, молодая.

Когда она выиграла здесь пару лет назад, это стало большим сюрпризом. Но сейчас она выглядит неудержимой. Но, пожалуйста, дайте ей возможность играть спокойно и без лишнего давления. После всех этих побед этот турнир для нее будет очень важным».

Швентек выносит всех-всех-всех: выиграла 28 матчей и 5 титулов подряд. Доминирует в духе Серены

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