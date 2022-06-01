Зверев о дропшотах Алькараса: «Просто я очень-очень медленный»

Александр Зверев рассказал, чем опасны дропшоты Карлоса Алькараса. Накануне немец обыграл испанца в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 6:4, 6:4, 4:6, 7:6.

«Просто я очень-очень медленный (смеется). Нет, шучу.

Дропшоты обычно видно – по технике удара, по смене хвата ракетки. А он использует одну и ту же хватку при ударах справа и укороченных.

Так что очень трудно понять, что он будет делать. Поэтому они у него такие эффективные. Не только со мной, а практически со всеми.

Карлос – один лучших не просто так. Он обладает огромной силой, и у него хорошие руки. Он это регулярно показывает на корте».

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