Энди Маррей: «Не думаю, что российские игроки поддерживают то, что происходит на Украине»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал недовольство тем, что ATP лишила очков.

«Я не считаю, что кто-то в поддерживает то, что происходит на Украине. Они просто пытаются в меру своих возможностей защитить игроков, поэтому приняли такое решение. Некоторые игроки отнеслись к нему нормально, но большинство, по-моему, – нет.

В Мадриде я общался с игроками из России, и я им тоже сочувствую. Они мне нравятся, я с ними дружу, и я не думаю, что они поддерживают то, что происходит на Украине».

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

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