Энди Маррей: «Уимблдон» никогда не будет выставочным турниром и никогда не будет им казаться»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал мнение, что «Уимблдон» стал выставочным турниром после лишения очков.

«Я внимательно слежу за гольфом и понятия не имею, сколько рейтинговых очков получает чемпион «Мастерса». Мы с друзьями обожаем футбол, и нас не волнует, сколько очков команда получает за победу на чемпионате мира. Но я могу точно сказать, кто выиграл чемпионат мира или «Мастерс».

Думаю, большинство из тех, кто придет на Центральный корт через несколько недель, не знает и не задумывается, сколько очков получает игрок за победу в третьем круге «Уимблдона». Но я гарантирую, что они запомнят чемпиона.

«Уимблдон» никогда не будет выставочным турниром и никогда не будет им казаться. Конец», – написал двукратный чемпион.

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

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