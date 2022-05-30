Крис Эверт: «Я бы не дала Надалю больше еще двух-трех лет в туре»

18-кратная чемпионка «Больших шлемов» прокомментировала слова , что каждый матч может стать последним.

«Он кажется утомленным. Профессиональный теннис – это намного больше, чем просто матчи, и он кажется уставшим. Я безумно уважаю то, что он в 35 лет по-прежнему заводится на каждый матч.

Я начала выгорать, когда мне было чуть за 30. Просыпалась по утрам, и внутри ничего не было. Так что я не знаю, откуда он черпает такую страсть.

У него ведь еще травма. Не хочу говорить, что он разваливается, но с травмами играть и тренироваться намного сложнее.

Не знаю, уйдет ли он из тенниса через год или два, или три. Я бы не дала ему больше еще двух-трех лет в туре».

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