Оже-Альяссим о травме Надаля: «Если стопа и болела, он этого не показывал. Но ему уже не 22, конечно, он не мог быть абсолютно свежим»

прокомментировал поражение от в 1/8 финала (6:3, 3:6, 2:6, 6:3, 3:6)

«Он прибавил в нужный момент. Он хорошо подавал в пятом сете, очень агрессивно играл после подачи. А со счета 4:3 вышел на еще более высокий уровень.

Не скажу, что я провел плохой гейм. Я делал то, что требовалось. Но он диктовал, играл агрессивно, а еще очень здорово оборонялся в двух розыгрышах, когда я выходил к сетке. Так что он провел отличный гейм и потом очень собранно подал на матч. Я все еще боролся, но он играл очень хорошо.

Я горжусь тем, как боролся, как играл. Во всех матчах я стараюсь действовать так, чтобы у меня не было сожалений. Сегодня я тоже многое перепробовал, меня тактику, менял позицию на корте. Я перепробовал все.

Подача хорошо работала, но есть вещи, которые я могу улучшить, чтобы уютнее себя чувствовать в определенная моменты или, может быть, не выгрызать победу, а выигрывать комфортно. Я могу прибавить.

Но я горжусь собой и ни о чем не жалею.».

Также Оже-Альяссим ответил на вопрос, не заметил ли он проблем со стопой, которые последнее время беспокоили Надаля.

«Нет. Визуально ничего не заметил. Но я не могу быть уверен.

Мне кажется, что на нашем уровне у нас всегда есть какие-то проблемы. Я тоже был не самым свежим, но мы стараемся все скрывать. Стараемся скрывать усталость, дискомфорт, физические проблемы.

Если стопа и болела, он этого не показывал. Но ему уже не 22 года, так что, конечно, он не мог быть абсолютно свежим».

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