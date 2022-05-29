Надаль о том, что помогло ему победить Оже-Альяссима: «То, что я сыграл чуть лучше. В спорте же все просто»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Феликс Оже-Альяссим Теннис

Рафаэль Надаль рассказал, что помогло ему обыграть Феликса Оже-Альяссима. Испанец третий раз в карьере провел пятисетовый матч на «Ролан Гаррос» и победил – 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

«То, что я сыграл чуть лучше. В спорте же все просто. Когда ты играешь лучше, у тебя чуть повышаются шансы. Если играть плохо, то, конечно, их будет меньше.

Когда я играл хорошо, я выигрывал. Когда играл плохо, было много проблем. В первом сете я играл плохо – и проиграл. После этого я начал играть намного лучше, намного агрессивнее.

Потом в четвертом допустил одну ошибку, и ситуация изменилась. Я контролировал матч, но тут начались трудности.

Важнее всего, что я провел хороший пятый сет. Особенно последние три-четыре гейма.

Уважение Феликсу, он постоянно прибавляет. Если не задавливать его за заднюю линию, то его очень трудно контролировать, потому что у него мощнейшая подача и очень агрессивный первый форхенд».

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