Надаль о матче с Джоковичем: «Каждый матч может стать для меня последним в карьере на «Ролан Гаррос». Вот такая у меня ситуация»

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Рафаэль Надаль ответил, что нужно сделать, чтобы не повторить прошлогоднее поражение от Новака Джоковича.

«Я не могу точно сказать, потому что в последнее время у меня не было возможности проверить себя в матчах с ним. Последний матч мы с ним провели в прошлом году здесь.

И в последние три месяца у меня подобных матчей не было, так что это будет серьезным испытанием. Конечно, он выиграл уже, по-моему, девять матчей подряд. Победил в Риме, тут не отдал ни сета. Наверное, будет уверен в себе.

Я знаю свою ситуацию, и я ее принимаю. Я буду бороться. Вот и все.

Не могу жаловаться. Я в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Две с половиной недели назад я даже не был уверен, что вообще смогу сыграть. Поэтому я просто наслаждаюсь тем, что снова здесь выступаю.

Если честно, каждый матч может стать для меня последним в карьере на «Ролан Гаррос». Вот такая у меня ситуация.

Конечно, я снова прошел тяжелый процесс из-за стопы и не знаю, что меня ждет в ближайшем будущем. Поэтому я стараюсь наслаждаться каждым моментом и как можно лучше бороться за свою мечту – играть в теннис, далеко проходить на «Ролан Гаррос», играть с №1.

Посмотрим. Надеюсь, смогу создать себе возможность выступить на высочайшем уровне. Тогда посмотрим».

Вау, Надаль всего третий раз сыграл пять сетов на «Ролан Гаррос»! И теперь 59-й раз встретится с Джоковичем

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