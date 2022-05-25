Джокович о недовольстве игроков тем, что «Уимблдон» лишили очков: «Сомневаюсь, что ATP сдаст назад. Решение уже принято»

Первая ракетка мира прокомментировал информацию о том, что между ATP и организаторами «Уимблдона» продолжаются переговоры по поводу рейтинговых очков.

«Решение ATP было последствием того, что «Уимблдон» не допустил игроков из России и Беларуси. И было понятно, что каким бы ни было решение ATP, многие будут недовольны.

Если честно, я не знаю, какие переговоры сейчас продолжаются. Несколько дней назад я общался с президентом ATP, и он только сказал, что уже после решения были разговоры с LTA. Но больше ничего.

Так что я не знаю, какие существуют варианты. Сомневаюсь, что ATP сдаст назад. Решение уже принято. Возможно, оно будет дополняться – это мы посмотрим. Думаю, игроки хотели бы осудить это с ATP, потому что говорить со «Шлемом» они не могут».

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