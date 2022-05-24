Джокович поддержал лишение «Уимблдона» очков: «Рад, что игроки вместе с ATP показали «Большому шлему» – совершена ошибка и наступят последствия»

Первая ракетка мира поддержал то, что туры лишил рейтинговых очков в ответ на отстранение игроков из России и Беларуси. Джокович – действующий чемпион турнира и потеряет 2000 очков.

«Я рад, что игроки вместе с ATP показали «Большому шлему» – совершена ошибка и наступят последствия.

Это [отстранение россиян и белорусов] было решением «Уимблдона» и LTA. Несколько дней назад я узнал, что английские власти направили им документ с рекомендациям, и там было несколько вариантов – а не один. Но они ничего не обсудили ни с ATP, ни с игроками, ни с теннисистами из России или Беларуси. Даже не попытались найти какие-то точки соприкосновения, не попытались прийти к компромиссному решению.

ATP тоже могла бы найти компромиссный вариант по очкам. Могли бы не давать их в этом году, но заморозить прошлогодние – как во время пандемии. А то так получилось очень несправедливо по отношению ко мне и другим игрокам, которые хорошо выступили в прошлом году.

Но для меня «Уимблдон» – это детская мечта. Я не смотрю на него в контексте очков и призовых. Для меня это что-то другое. При этом все равно должны быть стандарты и критерии – и взаимное уважение.

Очень трудно сказать, что было бы правильно, а что нет. Это ситуация, в которой всегда кто-нибудь пострадает. Я бы назвал ее безвыигрышной.

Вчера я разговаривал с президентом ATP, и переговоры с «Уимблдоном» продолжаются. Сейчас игрокам важно объединиться. Не все поддерживают отмену очков – я слышал, что 30 человек или даже больше планируют выступить с обращением к ATP.

Но вот такая у тенниса структура. Я 10 лет был в Совете игроков, был его главой, и член Совета может оправдать решение, просто сказав: «Вы меня избрали, так что теперь не жалуйтесь».

Не думаю, что игрокам такая система приносит пользу. Поэтому мы и создали PTPA (независимую ассоциацию игроков, основателями которой стали Джокович и Вашек Поспишил – Sports.ru). Я искренне считаю, что PTPA со временем станет сильнее – хотя сейчас нас никто не признает и не хочет видеть в существующей системе. Мы не участвуем в переговорах, а можем только выпускать заявления – что мы и делали по нескольким крупным темам.

Однако игроков важно объединить, поэтому я поддерживаю такие решения [как приняла ATP]. Но, опять же, другие не поддерживают. Это индивидуальный спорт, мнения всегда будут разными».

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе