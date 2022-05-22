Сегодня 35-летие Новака Джоковича

22 мая 35 лет исполняется .

Серб – 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема». На его счету девять побед на Australian Open (рекорд мужского тура), две – на «Ролан Гаррос», шесть – на «Уимблдоне» и три – на US Open. Он стал первым в истории профессионального мужского тенниса, кто выиграл все ТБШ по два раза (в этом году к нему присоединился Рафаэль Надаль).

После «Ролан Гаррос»-2016 Джокович стал действующим чемпионом всех четырех турниров «Большого шлема». До него в мужском теннисе такого удавалось только Дону Баджу (в 1938-м) и Роду Лэйверу (1962 и 1969).

Всего на счету Джоковича 87 титулов – это пятый результат в истории. 38 трофеев он взял на «Мастерсах» – это рекорд тура. Кроме того, он единственный теннисист, выигрывавший все турниры этой категории.

На прошлой неделе в Риме серб стал пятым мужчиной в истории, выигравшим 1000 матчей. Всего у него 1001 победа при 203 поражениях. 232 победы он одержал над игроками топ-10 – это рекорд тура.

Джокович – действующая первая ракетка мира. Он возглавляет рейтинг рекордные 370 недель. Кроме того, он рекордные семь раз завершал сезон в качестве №1.

Кумир Джоковича – Никола Тесла. Он создал современный мир, но умер почти в нищете, общаясь с голубями

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