Джокович о последствиях депортации: «Lacoste сказали, что на них давила пресса и некоторые клиенты, которые, возможно, были недовольны, что я остаюсь в компании»

рассказал, как его спонсоры отреагировали на депортацию из Австралии и в целом на решение не вакцинироваться.

«Есть вещи, о которых я не могу говорить до публичных заявлений. Основные спонсоры остались со мной, и я за это благодарен, но некоторых спонсоров больше нет. Это все, что я могу сказать, не мне судить, должен был кто-то остаться или уйти.

В частности, Lacoste. Мы постоянно были на связи, в основном Эдуардо [Артальди, один из агентов Джоковича], но я лично разговаривал с главой Lacoste. Они понимали всю ситуацию, все, что происходило. Я важен для них как международный амбассадор, но они оказались в непростом положении. Они сказали, что на них давила пресса и некоторые клиенты, которые, возможно, были недовольны, что я остаюсь в компании.

Сложности, так сказать, всегда возникают, но я думаю, что они сделали правильный выбор, и я благодарен. Я постараюсь представлять бренд Lacoste так же, как делал это до сих пор, наилучшим образом. В конце концов, это бренд с большими традициями, один из главных в теннисе, и я горжусь, что у меня крокодил на футболке».

Tennis Majors отмечает, что сотрудничество с Джоковичем не стали продолжать Peugeot и UKG.

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