Новак Джокович: «Я люблю высказываться на острые темы, хотя команда всегда предупреждает, что мне стоит меньше говорить о деликатных вопросах»

рассказал об отношениях с медиа и подходе к пресс-конференциям.

«Иногда просто хочется быструю пресс-конференцию с обычными, банальными вопросами (смеется). С другой стороны, я люблю высказываться на острые, интересные темы, хотя команда всегда меня предупреждает, что мне стоит меньше говорить о деликатных вопросах.

Люди, вероятно, привыкли, что я говорю прямо, особенно когда речь идет о справедливости в спорте. Какие-то вещи продолжают происходить, поэтому всегда возникают интересные обсуждения, в которых я предпочитаю принимать сторону игроков, что логично, ведь я сам игрок. Возможно, иногда я погружаюсь глубже, чем следовало бы».

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