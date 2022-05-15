Швентек после 28-й победы подряд: «Перед матчами нет смысла думать: «Ой, серия уже затянулась. Когда я проиграю?»

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Первая ракетка мира Ига Швентек рассказала о значении ее слов, что для нее «нет ничего невозможного». Сегодня она выиграла 28-й матч и пятый титул подряд.

«Это значит, что перед такими матчами нет смысла думать: «Ой, серия уже затянулась. Когда я проиграю?» Или думать, возможно ли вообще выиграть столько матчей.

Я об этом не думаю. И искренне верю, что нет ничего невозможного и я могу зайти еще дальше. Такой настрой – смотреть только вперед и не думать о случившемся – очень мне помог, потому что я берегу силы. И я очень собой горжусь».

Швентек выносит всех-всех-всех: выиграла 28 матчей и 5 титулов подряд. Доминирует в духе Серены

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