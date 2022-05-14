Швентек о разгроме Соболенко: «Я очень рада, что сделала выводы из предыдущих матчей. Мне казалось, что я позволяю соперницам вернуться в игру»

прокомментировала свои результаты в первой половине сезона.

На данный момент полька выиграла 27 матчей подряд и 36 за 2022-й – столько же, сколько за весь 2021 год.

Кроме того, она взяла 40 сетов из последних 41.

«На турнирах, где мы играем каждый день, у нас нет времени праздновать. Сразу после предыдущего матча нужно думать о следующем. Это довольно трудно. Но я знаю, что потом буду очень собой гордиться. Наверняка у меня будет время подумать о том, чего я добилась.

Но, да, я постоянно удивляюсь тому, что могу выступать все лучше и лучше. Теперь я могу поверить, что нет ничего невозможного. Это, конечно, самое классное».

Сегодня в Риме Швентек обыграла (6:2, 6:1) и вышла в финал.

«Я очень рада, что сделала выводы из предыдущих матчей. В тех матчах мне казалось, что я позволяю соперницам вернуться в игру. На этот раз я хотела давить на соперницу с самого начала и до конца. Арина чувствовала давление, и это мне очень помогло, такой и была моя тактика».

За титул действующая чемпионка поборется с Онс Жабер или Дарьей Касаткиной.

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