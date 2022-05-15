Ига Швентек: «Если бы Барти не завершила карьеру, выигрывать матчи и турниры было бы намного-намного сложнее»

заявила, что ей было бы сложнее доминировать в туре, если бы не завершила карьеру.

Барти ушла из тенниса, будучи первой ракеткой мира. После этого у Швентек началась серию из 28 побед и пяти титулов подряд.

«Если бы она осталась, выигрывать матчи и турниры было бы намного-намного сложнее. Когда она ушла, я считала, что у нее лучшая игра в туре, я на нее равнялась. Она очень мотивировала меня на то, чтобы анализировать и улучшать мою игру.

Конечно, с ней было бы сложнее. Но у нее были какие-то причины, чтобы уйти. Я прекрасно понимаю, какое на нее было давление. Она очень долго стояла первой в мире, выиграла очень много и может быть довольна. Ей решать – играть или нет.

Я скучаю по ней в туре, потому что мне очень нравилось смотреть ее матчи и наблюдать, насколько она сильнее соперниц психологически».

Швентек выносит всех-всех-всех: выиграла 28 матчей и 5 титулов подряд. Доминирует в духе Серены

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