Жабер о поражении от Швентек: «Ига – настоящий лидер тура. Поэтому я сейчас не плачу»

Седьмая ракетка мира прокомментировала поражение от в финале турнира в Риме – 2:6, 2:6.

«Ига не просто так первая ракетка мира. Она настоящий лидер тура. Лично я многому могу у нее научиться.

Поэтому я сейчас не плачу. Я понимаю, что она очень хорошо сыграла. Может быть, я не показала свой максимум, но Ига умеет заставлять тебя играть хуже своих возможностей.

Конечно, я предпочитаю проиграть финал 1000, чем финал «Большого шлема». Буду считать это положительным моментом на будущее. Не хочу портить последние три недели этим матчем. Стараюсь искать позитив.

А Ига – это Ига. Она заслуживает то, что имеет. Заслуживает такие победы».

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