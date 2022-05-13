Долгополов о том, что российские теннисисты не отстранены: «Это чистые издевательства над украинскими игроками»

Экс-13-я ракетка мира украинец раскритиковал ATP и за отношение к российским игрокам. Они продолжают выступать под нейтральным флагам, и туры не просят от них высказываний по поводу ситуации на Украине, несмотря на требования украинских игроков.

Долгополов отреагировал на слова главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, который назвал Элину Свитолину «никем».

«[...] Они еще и продолжают нас оскорблять. Но, конечно, пусть их теннисисты играют против украинцев, хотя у них в головах, наверное, то же самое.

Теннис сильно отстал от футбола в эти сложные времена. Это чистые издевательства над украинскими игроками и нарушение принципов честной игры, пока мы не почувствуем, что российские игроки явно против всего, что происходит.

Но ATP и WTA не видят дискриминации украинцев, нет, они предпочитают все замять, будто ничего не происходит».

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