Тарпищев о борьбе против отстранения от «Уимблдона»: «Все время себя осуждаю за то, что начинаю оперировать, а это только мешает спортсменам»

Шамиль Тарпищев ответил, что сделала ФТР для разрешения ситуации с недопуском россиян на «Уимблдон».

«Сделано все что возможно. Я все время себя осуждаю за то, что начинаю оперировать, а это только мешает спортсменам. В этой ситуации больше важна позиция ATP и WTA, которые выступают за то, чтобы мы играли. Остальное – вторично.

Однако уже не от нас зависит, разрешится ли проблема с участием российских теннисистов на «Уимблдоне» положительно», – цитирует Тарпищева Metaratings.ru.

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