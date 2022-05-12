Тарпищев о Свитолиной, призвавшей российских игроков высказаться: «Глупо вообще реагировать. Кто такая Свитолина? Никто вообще»

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Глава ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал слова Элины Свитолиной, призвавшей игроков из России и Беларуси обозначить позицию по ситуации на Украине.

«Не надо обращать внимание, это не только мое мнение, но и юристов тоже. Потому что от любого высказывания нас могут снять с каких-то соревнованиях. Сейчас мы играем, у нас все нормально. Глупо вообще реагировать. Кто такая Свитолина? Никто вообще», – сказал Тарпищев Metaratings.ru.

Элина Свитолина: «Важно, чтобы каждый спортсмен из России и Беларуси высказался – и мы знали, что среди нас нет плохих людей»

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