Алькарас о встрече с королем Испании: «Самое классное, что такие люди тебя знают»

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19-летний Карлос Алькарас прокомментировал то, что в Мадриде встретился с королем Испании. Монарх присутствовал на его матче с Рафаэлем Надалем и потом встретился с обоими.

«Непросто играть, когда на трибунах такой человек, но я стараюсь об этом не думать. Просто сосредотачиваюсь на матче и на том, что мне нужно делать.

Самое классное, что такие люди тебя знают. Знают твою игру. Но да, в то же время играть сложно».

Алькарас – нереальный боец. В матче с Надалем подвернул ногу, рассыпался, но одним ударом вернул доминирование

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