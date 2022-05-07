Джокович об Алькарасе: «Мы уже отвыкли от тинейджеров в топ-10. И он скромный парень с правильными ценностями. Идеальный набор»

Первая ракетка мира похвалил , с которым сыграет в полуфинале в Мадриде. Серб впервые встретится с 19-летним Алькарасом.

«Очевидно, что он особенный игрок. Он побил много рекордов, стал самым молодым в топ-10 за последние несколько десятилетий.

До этого у нас были выдающиеся чемпионы, как Майкл Чанг, который выиграл «Шлем» в 16, и так далее. Но сейчас мы отвыкли от тинейджеров в топ-10, играющих на таком высоком уровне. Его рост и прогресс в последние полгода – это потрясающе.

За пределами корта он отличный парень. В Мадриде мы с ним потренировались, провели время за пределами корта. И должен сказать, что он со всех сторон – на корте и за его пределами – отличный парень (поднимает два больших пальца).

Мне очень нравится смотреть его игру – как и многим другим в туре. Он очень полезен для тура. Здорово, что есть молодой игрок, который так хорошо выступает и становится глотком свежего воздуха для теннисного мира.

А еще он отличный парень, очень скромный и с правильными ценностями. Идеальный набор».

Алькарас – нереальный боец. В матче с Надалем подвернул ногу, рассыпался, но одним ударом вернул доминирование

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