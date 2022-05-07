Циципас о своем психологе: «Я его знаю с 12 лет. А с моим отцом они познакомились еще в университете, за много лет до моего рождения»

Пятая ракетка мира рассказал о работе над психологией. Греку помогает психолог Костас Пергантис.

«Я чувствую, что тело расслаблено, не испытываю никакой зажатости. Я над этим работаю. Чувствую себя полностью включенным и не думаю о будущем или прошлом. Это здорово. Это результат работы, ежедневных упражнений.

Мне с этим помогает этот человек (указывает на Пергантиса). Костас. Я его знаю с 10 лет? С 12? Да, он увидел меня на кортах в Греции, когда мне было 12. Я играл турниры, и он был первым, кто пришел на мой матч. С моим отцом они познакомились еще в университете, за много лет до моего рождения.

Костас – психолог. Кто ты еще, Костас? Спортивный психолог и советник? (Он отвечает: «Человек».) Он человек.

С Костасом мы работаем очень давно, но ограниченно. Однако он мне помогает с упражнениями, мы делаем их каждый день. В этом году мы вместе съездим на многие турниры».

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