Циципас о победе над Рублевым: «В последнем гейме мне пришлось выживать. Нужно было оставить всю душу на корте»

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Пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал победу над Андреем Рублевым в полуфинале в Мадриде – 6:3, 2:6, 6:4. Решающий брейк грек сделал при счете 4:4 в третьем сете, а в последнем гейме отыграл двойной брейк-пойнт.

«Андрей очень мощно вкладываться в удары, было трудно предсказать, что он будет делать. Но я очень рад, что все так кончилось.

С ним не бывает просто, и в последнем гейме мне пришлось выживать за счет своих самых сильных сторон. Нужно было оставить всю душу на корте, чтобы так хорошо закончить».

Также чемпион «Мастерса» в Монте-Карло ответил на вопрос, давят ли на него хорошие результаты на грунте.

«Я хорошо выступил в Монте-Карло, но для меня это ничего не значит. Мадрид – это отдельная задача со своими трудностями. Тут другой климат, другие условия.

Но я отлично себя чувствую. Надеюсь, и дальше так продолжится. Очень здорово играть так агрессивно и творить на корте».

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