Зверев о матче с Циципасом: «Рафа возвращается, Новак набирает ход, но мне кажется, что прямо сейчас он лучший грунтовик в мире»

Третья ракетка остался недоволен подачей в конце матча с . Немец обыграл канадца 6:3, 7:5 в четвертьфинале в Мадриде.

«Наверное, это был мой лучший матч за последние несколько месяцев – если не считать концовки. Полтора сета я показывал хороший теннис и надеюсь, что смогу это продолжать.

Но в конце матча я не мог попасть подачей в корт. Были шансы повести 5:1 во втором сете, тогда матч бы кончился. Но я не использовал шансы, он хорошо поборолся. Но я тоже боролся и поэтому вырвал победу».

В полуфинале действующий чемпион сыграет со , которому уступил в 1/2 в Монте-Карло.

«Рафа возвращается, Новак набирает ход, но мне кажется, что прямо сейчас он лучший грунтовик в мире. Мне нужно будет показать максимум, чтобы иметь шансы. Но я с нетерпением жду матча, потому что в Монте-Карло он меня обыграл довольно легко. Надеюсь, получится это изменить».

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