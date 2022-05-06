Надаль об Алькарасе: «Думаю, на сегодняшний день он лучше меня. Я реалистично смотрю на вещи»

Рафаэль Надаль назвал Карлоса Алькараса фаворитом их предстоящего матча в Мадриде. Они сыграют друг с другом в четвертьфинале.

«Не думаю, что между нами назревает какое-то соперничество – мне 36 лет.

Думаю, на сегодняшний день он лучше меня, у него хорошая динамика и ритм. Я реалистично смотрю на вещи, но это не значит, что я не верю в свою победу. Просто Карлос находится в лучшем физическом состоянии, а я приехал сюда без игровой практики. Еще он моложе, поэтому у него больше энергии.

Мы подходим к этому матчу в разном положении, поэтому единственное, что я могу сделать – это настроиться на борьбу и сохранять позитивный настрой. Я хочу получать удовольствие от каждого матча и побеждать, но при этом отдаю себе отчет, что нахожусь не в лучшем состоянии».

Что за победа Надаля! Упустил 3 матчбола, отыграл 4 – и все это на первом турнире после перелома ребра

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе