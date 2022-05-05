Надаль о победе над Гоффеном: «Я играл на очень высоком уровне, но не совсем доволен, потому что нужно было закончить в двух сетах»

прокомментировал победу над в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (6:3, 5:7, 7:6).

В среду Надаль посетил матч «Реала» против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Испанский клуб вышел в финал.

«Вчера был незабываемый вечер. «Реал» обладает невероятным духом. В каком-то смысле это вдохновляло меня бороться на протяжении всей карьеры.

Если честно, матч был очень тяжелый. Думаю, я играл на очень высоком уровне, но в то же время не совсем доволен, потому что, безусловно, нужно было закончить в двух сетах (во втором сете он упустил два матчбола – Sports.ru).

3 часа 10 минут, проведенные на корте, помогают повысить работоспособность. Победа очень важная, я отыграл матчболы. Я обретаю уверенность, которая дает возможность двигаться дальше. Мне нужны матчи, ежедневная практика, чтобы быстрее набрать форму».

Что за победа Надаля! Упустил 3 матчбола, отыграл 4 – и все это на первом турнире после перелома ребра

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