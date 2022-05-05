Надаль в матче против Гоффена в Мадриде упустил 3 матчбола, отыграл 4 и 99-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса»

за 3 часа 9 минут обыграл в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (6:3, 5:7, 7:6) и упрочил преимущество в личных встречах (5:2).

Во втором сете Надаль вел с брейком и не реализовал два матчбола: один при счете 5:3, второй – при 5:4.

На решающем тай-брейке Надаль отыграл двойной матчбол, а затем еще два. Закончить матч ему удалось только своим четвертым матчболом.

Надаль выиграл все 10 тай-брейков на мадридском грунте (начиная с 2009 года, до этого турнир проводился на харде).

Испанец, который одержал 1050-ю победу в карьере, 99-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса» вообще и 16-й в Мадриде.

Теперь он поборется с или .

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