Надаль в матче против Гоффена в Мадриде упустил 3 матчбола, отыграл 4 и 99-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Рафаэль Надаль за 3 часа 9 минут обыграл Давида Гоффена в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (6:3, 5:7, 7:6) и упрочил преимущество в личных встречах (5:2).
Во втором сете Надаль вел с брейком и не реализовал два матчбола: один при счете 5:3, второй – при 5:4.
На решающем тай-брейке Надаль отыграл двойной матчбол, а затем еще два. Закончить матч ему удалось только своим четвертым матчболом.
Надаль выиграл все 10 тай-брейков на мадридском грунте (начиная с 2009 года, до этого турнир проводился на харде).
Испанец, который одержал 1050-ю победу в карьере, 99-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса» вообще и 16-й в Мадриде.
Теперь он поборется с Карлосом Алькарасом или Кэмероном Норри.