Федерации тенниса Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии поддержали отстранение россиян от «Уимблдона»

Федерации тенниса Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии поддержали отстранение игроков из России и Беларуси от «Уимблдона» и других турниров в Великобритании.
«В этих исключительных обстоятельствах теннис должен сделать все, чтобы поддержать Украину против [действий] России и Беларуси», – говорится в заявлении федераций.
Кроме того, норвежская федерация выпустила отдельное заявление, в котором призвала WTA, ATP, ITF и Tennis Europe последовать примеру Великобритании.
Чемпион «Уимблдона» уверен, что Россию не нужно отстранять, но хочет услышать игроков из Украины. Их позиция известна – нужны ответы на 3 вопроса
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