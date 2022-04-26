Глава Всеанглийского теннисного клуба объяснил, почему «Уимблдон» не допустил Медведева, Рублева и других российских игроков

Глава Всеанглийского теннисного клуба Иэн Хьюитт прокомментировал отстранение игроков из России и Беларуси от участия в «Уимблдоне».

«Правительство, промышленность, спорт и творческие организации играют роль в ограничении влияния России. В том числе ограничивая выгоду от торговли и демонстрации культурных или спортивных успехов.

В рамках этой стратегии власти Великобритании выдали указания, конкретной целью которых было ограничение влияния России. Мы учли это указание, что входит в наши обязанности в качестве события высокого уровня и одного из ведущих британских институтов.

Проясним: заявка на «Уимблдон» исключительно по рейтингу не предусмотрена.

Рассмотрев ряд факторов, мы пришли к двум выводам, которые легли в основу нашего решения.

Первый: даже если бы мы допустили россиян и белорусов после подписания заявления, мы бы рисковали тем, что их успех или участие в «Уимблдоне» будут использованы машиной пропаганды российского режима. Для нас это недопустимо.

Второй: мы обязаны следить, чтобы наши действия не создали угрозу для безопасности или благополучия игроков или их семей.

Мы осознаем, как это решение повлияло на всех, кого оно коснулось, и глубоко сожалеем об этом. [...] Но мы были обязаны действовать и считаем, что в этих обстоятельствах предприняли самый ответственный шаг. У нас не было разумной альтернативы в рамках позиции, озвученной правительством».

«Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией

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