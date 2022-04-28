Вице-президент федерации тенниса Украины: «Неправильно позволять россиянам играть в профессиональном туре и продвигать свою систему»

Вице-президент федерации тенниса Украины Евгений Зукин прокомментировал отстранение российских и белорусских игроков от .

«Конечно, они приняли правильное решение, и я очень удивлен, что ATP, и большая часть теннисного сообщества этого не понимают. Принято, что вводятся экономические санкции [...], даже если не каждый россиянин поддерживает [действия властей]. И в спорте тоже все не может остаться как обычно.

Если ATP и WTA разделяют ценности свободного мира, независимости и суверенитета, они должны что-то предпринять, чтобы остановить [происходящее]. Иначе они будут играть на [его] стороне.

Теннис продолжает твердить себе, что не несет ответственности. Но пока россиянам позволено играть, даже без флага, они продвигают страну. А если бы россиянин выиграл «Уимблдон», или Queen’s Club, или что-то еще, стало бы российское правительство использовать это в качестве еще одной демонстрации доминирования? Я в этом не сомневаюсь. Потому что политика и спорт в России полностью смешаны.

Когда Путин во вторник встречался в Кремле со звездами российского спорта, он сказал: «Вы находитесь на переднем крае борьбы за наши ценности». Поэтому мы не можем закрывать глаза.

Я люблю смотреть, как играют и . Но [...] неправильно позволять россиянам играть в профессиональном туре и продвигать свою систему. Сейчас просто не то время».

Также он сравнил ситуацию с делом Шуай Пэн, из-за которого WTA отменила турниры в Китае.

«Существует полное противоречие между делом Шуай Пэн и происходящим с Россией. WTA было тяжело отменить турниры в Китае, но это было правильное решение. Однако действия России еще очевиднее, но туры больше сосредоточены на введении санкций против «Уимблдона» и LTA, поступающих правильно. Это просто сводит меня с ума».

Чемпион «Уимблдона» уверен, что Россию не нужно отстранять, но хочет услышать игроков из Украины. Их позиция известна – нужны ответы на 3 вопроса