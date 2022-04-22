Тарпищев о заявлении Рублева: «Не знаю, что Андрей лепит про гуманитарную помощь. Думаю, он и не знает, что это такое»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал заявление Андрея Рублева по поводу отстранения от «Уимблдона».

«Зачем мусолить непонятно что? Я считаю, что все это неправильно. Спорт политизировали. Весь мир выступил против решения «Уимблдона»: и Навратилова, и Джокович. Не знаю, что Рублев лепит про гуманитарную помощь. Думаю, он и не знает, что такое гуманитарная помощь.

Спортсмен сказал, зачем меня делать с ним врагами? Надо у Андрея спросить, что он имел в виду. Он пытается выступать осторожно, чтобы его не зацепили. Кому он обещал, что обещал – я не очень понимаю», – цитирует Тарпищева «Чемпионат».

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