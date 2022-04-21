Элина Свитолина: «Мы не хотим полного отстранения россиян. Мы хотим, чтобы они высказались – они с миром или с российским правительством»

ответила, планируют ли украинские теннисисты обращаться к турнирам, например, к «Ролан Гаррос», чтобы они вслед за «Уимблдоном» отстранили россиян и белорусов.

«Сейчас таких планов нет. В опубликованном обращении мы хотели высказать свое мнение – что мы считаем правильным решением. И опять же, мы не хотим их полного отстранения, мы просто хотим, чтобы они высказались о своем выборе. Они с остальным миром или с российским правительством. Для меня это главный вопрос».

По мнению Свитолиной, будет правильно сделать исключение и допустить российских и белорусских теннисистов, которые выскажутся против.

Однако ранее высказанные позиции , , она считает недостаточными.

«Я думаю, это очень слабые заявления. Значит ли это, что украинские солдаты должны сдаться и отдать землю? Можно понять это по-разному. Вот почему мы написали, что нужно высказаться, что вы думаете о своем правительстве, правильно ли оно поступает».

«Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией