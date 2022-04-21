Элина Свитолина: «Мы не хотим полного отстранения россиян. Мы хотим, чтобы они высказались – они с миром или с российским правительством»

Элина Свитолина ответила, планируют ли украинские теннисисты обращаться к турнирам, например, к «Ролан Гаррос», чтобы они вслед за «Уимблдоном» отстранили россиян и белорусов.
«Сейчас таких планов нет. В опубликованном обращении мы хотели высказать свое мнение – что мы считаем правильным решением. И опять же, мы не хотим их полного отстранения, мы просто хотим, чтобы они высказались о своем выборе. Они с остальным миром или с российским правительством. Для меня это главный вопрос».
По мнению Свитолиной, будет правильно сделать исключение и допустить российских и белорусских теннисистов, которые выскажутся против.
Однако ранее высказанные позиции Даниила Медведева, Андрея Рублева, Анастасии Павлюченковой она считает недостаточными.
«Я думаю, это очень слабые заявления. Значит ли это, что украинские солдаты должны сдаться и отдать землю? Можно понять это по-разному. Вот почему мы написали, что нужно высказаться, что вы думаете о своем правительстве, правильно ли оно поступает».
«Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией