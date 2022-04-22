Долгополов о заявлении Рублева: «Лучше не говорить ничего, чем врать»

Экс-13-я ракетка мира украинец Александр Долгополов прокомментировал заявление Андрея Рублева по поводу отстранения от «Уимблдона».

«Заявление Рублева – идеальный пример, почему LTA приняла совершенно правильное решение. В нем он [...] врет! «Я ничего не знаю, не читаю новости, не слежу, не образован». Ложь.

Рублев играл пару с украинцем за 10 дней до [24 февраля], может пообщаться с любым украинцем на турнирах. И да, конечно, он все знает – с учетом того, что он написал на камере.

Мы тогда не поняли, значит ли это, что Украина должна сдаться, и надеялись, что он объяснит. Но, конечно, он ничего больше не сказал.

Андрей, хочешь узнать, что происходит? Загугли одно слово – «Буча». И, конечно, у тебя есть мои контакты – спрашивай, я все покажу.

[Действия России] лидеры США и Канады уже назвали геноцидом, Латвия и Эстония уже закрепили это на законодательном уровне. Остальные тоже последуют их примеру.

И после рассказов про то, что он ничего не знает, что он слепой и необразованный, он начинает объяснять, что это не поможет, говорить про дискриминацию и демократию.

Секунду, мы думали, ты необразованный, не разбираешься в политике, не знаешь таких умных слов?

Если ты ничего не знаешь и не следишь, то почему ты готов отдать призовые? И каким семьям и детям ты хочешь помочь? Семьям российских солдат? Уверен, они тоже пострадали. Говори точнее и старайся говорить правду.

Хочешь быть первым в спорте, кто пожертвует? Не получится. Роджер [Федерер] уже пожертвовал $500 тысяч, «Джетс» – миллион долларов, Бекхэм – миллион фунтов, Премьер-лига – миллион фунтов, «Реал Мадрид» – миллион долларов, НАСКАР – миллион патронов. И это далеко не все.

Так что лучше не говорить ничего, чем врать […].

К сожалению, его речь полна лицемерия и лжи, и ATP с WTA не должны покрывать такое поведение. Если они (россияне и белорусы) хотят говорить, то пусть говорят правдиво и точно, а не врут».

«Отстранение от «Уимблдона» ничего не даст и не изменит». Эмоциональный манифест Рублева – о русских, политике и демократии

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